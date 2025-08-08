França detém duas pessoas por sequestrar e prostituir latino-americanas

Duas pessoas foram detidas no sudeste da França acusadas de recrutar jovens mulheres na América Latina como "acompanhantes", antes de sequestrá-las e obrigá-las a se prostituir, anunciou nesta sexta-feira a Promotoria de Aix-en-Provence.

O caso veio à tona quando policiais descobriram em 6 de agosto três jovens mulheres de nacionalidades colombiana e venezuelana em um apartamento em Aix-en-Provence, alugado através de uma plataforma de reservas.

Os agentes prenderam um homem e uma mulher no local e apreenderam mais de 200 mil euros (cerca de 1,26 milhão de reais), a maior parte em dinheiro, indicou em comunicado.

As jovens afirmaram que haviam sido "recrutadas diretamente em seu país de origem por meio de redes sociais criptografadas para trabalhar como 'acompanhantes'".

Ao chegarem ao aeroporto de Nice, foram "levadas para um apartamento" e obrigadas a se prostituir "imediatamente" 16 horas por dia.

Segundo suas declarações, seus documentos de identidade e seus lucros foram confiscados. Seus deslocamentos também foram limitados.

Os investigadores descobriram "o recrutamento, durante dois anos, de 14 mulheres latino-americanas, que eram obrigadas a se prostituir em apartamentos alugados em Aix-en-Provence, Cannes ou Menton", informou a Promotoria.

Os detidos devem ser apresentadas nesta sexta-feira à Justiça por "lenocínio qualificado, sequestro arbitrário de várias pessoas, tráfico de seres humanos e lavagem de dinheiro".

alc/tjc/pc