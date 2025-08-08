Assine
Internacional

Inundações na China deixam 10 mortos e 33 desaparecidos

AF
AFP
Repórter
08/08/2025 07:42

Dez pessoas morreram e 33 estão desaparecidas devido a inundações repentinas na província de Gansu, no noroeste da China, informaram nesta sexta-feira meios de comunicação estatais. 

"Desde 7 de agosto, chuvas torrenciais contínuas têm provocado enchentes súbitas", relatou a rede nacional de televisão CCTV, especificando que "dez pessoas faleceram e 33 estão desaparecidas". 

O presidente Xi Jinping ordenou um "esforço absoluto" para resgatar as pessoas desaparecidas, indicou a CCTV, que pertence ao Estado chinês. 

Diante da frequência de fenômenos meteorológicos extremos, Xi ordenou a todas as regiões da China que redobrem os esforços para identificar os riscos, acrescentou a emissora. 

Vídeos compartilhados pelos bombeiros na rede social Weibo mostram socorristas guiando pessoas através de águas cinzentas e turbulentas. 

Fotografias publicadas pelo governo de Gansu também revelaram ruas cobertas de pedras e lama.

