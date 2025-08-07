Assine
Trump diz estar pronto para encontrar Putin, líder russo não precisa se reunir com Zelensky primeiro

07/08/2025 18:02

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (7) que se reuniria com Vladimir Putin mesmo que o líder russo não se encontrasse antes com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Questionado por repórteres no Salão Oval sobre se Putin precisaria se reunir com Zelensky antes, Trump respondeu: "Não, ele não precisa, não."

"Eles gostariam de se encontrar comigo, e farei tudo o que puder para parar as mortes", acrescentou.

des/acb/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia trump ucrania

