Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Manchester United chega a acordo com RB Leipzig pela contratação de Benjamin Sesko

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/08/2025 17:15

compartilhe

Siga no

O Manchester United chegou a um acordo com o RB Leipzig para contratar o atacante esloveno Benjamin Sesko por 85 milhões de euros (R$ 540 milhões na cotação atual), informou a imprensa inglesa nesta quinta-feira (7).

Segundo BBC, The Athletic e Sky Sports, o United pagaria inicialmente 76,5 milhões de euros (R$ 486 milhões) pelo atacante de 22 anos, mais 8,5 milhões de euros (R$ 54 milhões) em bônus.

O Newcastle também estava interessado em Sesko, possivelmente como substituto do sueco Alexander Isak, alvo do Liverpool.

No entanto, o atacante teria decidido assinar com o United, apesar de a equipe estar fora das copas europeias na próxima temporada.

A chegada de Sesko completará a reformulação do ataque dos 'Red Devils'.

Apenas quatro times marcaram menos gols que o Manchester United (44) nas 38 rodadas da última edição do Campeonato Inglês, no qual o clube de Old Trafford terminou em 15º, sua pior classificação em 51 anos.

O brasileiro Matheus Cunha e o camaronês Bryan Mbeumo são os outros dois atacantes contratados nesta janela de transferências.

kca/gj/dam/iga/cb/am

Tópicos relacionados:

eng fbl ger slo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay