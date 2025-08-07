Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump nomeia um assessor para preencher temporariamente vaga no Fed

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/08/2025 17:14

compartilhe

Siga no

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta quinta-feira (7) um conselheiro da Casa Branca para preencher uma vaga no conselho diretor do Federal Reserve, o banco central americano com o qual mantém uma relação complicada por se recusar a reduzir as taxas de juros.

"É uma grande honra para mim anunciar que escolhi Stephen Miran, atual presidente do Conselho de Assessores Econômicos, para ocupar o posto recém-vago no conselho do Federal Reserve até 31 de janeiro de 2026", anunciou Trump em sua plataforma Truth Social.

ft-mys/erl/nn/am

Tópicos relacionados:

eua governo macroeconomia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay