Internacional

Tottenham é goleado pelo Bayern de Munique (4-0) em amistoso antes da Supercopa da Uefa

07/08/2025 16:49

A seis dias de enfrentar o Paris Saint-Germain na decisão da Supercopa da Uefa, em Udine (Itália), o Tottenham foi goleado pelo Bayern de Munique por 4 a 0 nesta quinta-feira (7), no sexto e último amistoso de pré-temporada da equipe.

Campeão da Liga Europa em maio, o time londrino foi para o intervalo em desvantagem depois de sofrer um gol de seu ex-atacante Harry Kane, aos 12 minutos.

No segundo tempo, Kingsley Coman ampliou para o Bayern (61'), antes de Lennart Karl (74') e Jonah Kusi-Asare (80') selarem a goleada dos alemães na Allianz Arena, em Munique.

O Tottenham, comandado pelo técnico Thomas Frank, que assumiu o cargo em junho, sofre sua primeira derrota na pré-temporada, depois de vencer Reading (2 a 0) e Arsenal (1 e 0) e empatar com Wycombe (2 a 2), Luton Town (0 a 0) e Newcastle United (1 a 1).

O PSG, campeão da Liga dos Campeões, voltou aos treinamentos na quarta-feira, três semanas e meia depois da derrota por 3 a 0 para o Chelsea na final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

