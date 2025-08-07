Vini Jr. e Raphinha são indicados à Bola de Ouro
Os atacantes Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona, apareceram na lista de 30 indicados à Bola de Ouro, divulgada nesta quinta-feira (7), com 30 finalistas.
No ano passado, Vini terminou em 2º lugar na eleição da revista France Football, enquanto Raphinha não apareceu na lista final.
Assim como na edição de 2024, quando o volante espanhol Rodri foi o vencedor, o prêmio será entregue a um jogador inédito, já que nenhum dos indicados já o recebeu.
O clube com mais nomes entre os finalistas é o Paris Saint-Germain, campeão da última Liga dos Campeões da Europa e vice da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, com nove representantes.
Os franceses também estão em maior número na lista, com quatro jogadores: Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) e Michael Olise (Bayern de Munique).
A cerimônia de entrega da Bola de Ouro acontecerá no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.
-- Lista de indicados à Bola de Ouro 2025:
. Ousmane Dembélé (FRA/ PSG)
. Gianluigi Donnarumma (ITA/ PSG)
. Jude Bellingham (ING/ Real Madrid)
. Désiré Doué (FRA/ PSG)
. Denzel Dumfries (HOL/ Inter de Milão)
. Serhou Guirassy (GUI/ Borussia Dortmund)
. Erling Haaland (NOR/ Manchester City)
. Viktor Gyökeres (SUE/ Arsenal)
. Achraf Hakimi (MAR/ PSG)
. Harry Kane (ING/ Bayern de Munique)
. Khvicha Kvaratskhelia (GEO/ PSG)
. Robert Lewandowski (POL/ Barcelona)
. Alexis Mac Allister (ARG/ Liverpool)
. Lautaro Martínez (ARG/ Inter de Milão)
. Scott McTominay (ESC/ Napoli)
. Kylian Mbappé (FRA/ Real Madrid)
. Nuno Mendes (POR/ PSG)
. João Neves (POR/ PSG)
. Pedri (ESP/ Barcelona)
. Cole Palmer (ING/ Chelsea)
. Michael Olise (FRA/ Bayern de Munique)
. Raphinha (BRA/ Barcelona)
. Declan Rice (ING/ Arsenal)
. Fabian Ruiz (ESP/ PSG)
. Virgil van Dijk (HOL/ Liverpool)
. Vinícius Júnior (BRA/ Real Madrid)
. Mohamed Salah (EGI/ Liverpool)
. Florian Wirtz (ALE/ Liverpool)
. Vitinha (POR/ PSG)
. Lamine Yamal (ESP/ Barcelona)
