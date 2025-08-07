Assine
Marta e Amanda Gutierres são indicadas à Bola de Ouro feminina

07/08/2025 15:41

A lista das 30 jogadoras indicadas à Bola de ouro feminina foi publicada nesta quinta-feira (7) com duas representantes brasileiras, as atacantes Marta e Amanda Gutierres.

Aos 39 anos, Marta nunca recebeu o prêmio entregue pela revista France Football, mas já foi eleita cinco vezes a melhor jogadora do Mundo pela Fifa (2006, 2007, 2008, 2009 e 2018) e a melhor da de todos os tempos pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

Já Amanda Gutierres, de 24 anos, é indicada à Bola de Ouro pela primeira vez e é a única na lista que defende um clube sul-americano (Palmeiras).

Marta e Amanda foram campeãs da Copa América pela seleção brasileira no último sábado, com a vitória nos pênaltis (5-4 após empate em 4 a 4) sobre a Colômbia na final.

Espanha e Inglaterra, com cinco jogadoras cada uma, são os países com mais representantes na lista final, enquanto o Arsenal, vencedor da última edição da Liga dos Campeões da Europa feminina, é o clube com mais jogadoras indicadas, sete no total

A cerimônia de entrega da Bola de Ouro acontecerá no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

-- Lista de indicadas à Bola de Ouro feminina 2025:

. Lucy Bronze (Inglaterra / Chelsea)

. Barbra Banda (Zâmbia / Orlando Pride)

. Aitana Bonmatí (Espanha / Barcelona)

. Sandy Baltimore (França / Chelsea)

. Mariona Caldentey (Espanha / Arsenal)

. Klara Bühl (Alemanha / Bayern de Munique)

. Sofia Cantore (Itália / Juventus)

. Steph Catley (Austrália / Arsenal)

. Melchie Dumornay (Haiti / Lyon)

. Temwa Chawinga (Malawi / Kansas City)

. Emily Fox (Estados Unidos / Arsenal)

. Cristiana Girelli (Itália / Juventus)

. Esther González (Espanha / Gotham FC)

. Caroline Graham Hansen (Noruega / Barcelona)

. Patri Guijarro (Espanha / Barcelona)

. Amanda Gutierres (Brasil / Palmeiras)

. Hannah Hampton (Inglaterra / Chelsea)

. Pernille Harder (Dinamarca / Bayern de Munique)

. Lindsey Heaps (Estados Unidos / Lyon)

. Chloe Kelly (Inglaterra / Arsenal)

. Marta (Brasil / Orlando Pride)

. Frida Leonhardsen Maanum (Noruega / Arsenal) 

. Ewa Pajor (Polônia / Barcelona)

. Clara Matéo (França / Paris FC)

. Alessia Russo (Inglaterra / Arsenal)

. Claudia Pina (Espanha / Barcelona)

. Alexia Putellas (Espanha / Barcelona) 

. Johanna Rytting Kaneryd (Suécia / Chelsea) 

. Caroline Weir (Escócia / Real Madrid) 

. Leah Williamson (Inglaterra / Arsenal)

