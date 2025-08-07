Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Adolescente de 15 anos é detido na Dinamarca por planejar ataque contra escola

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/08/2025 15:19

compartilhe

Siga no

Um adolescente de 15 anos foi detido na Dinamarca, suspeito de ter preparado, junto com outros dois menores, um ataque a tiros contra uma escola, reportou a polícia nesta quinta-feira (7).

"Na sexta-feira, 1º de agosto de 2025, a polícia do sudeste de Jutlândia (oeste) recebeu uma denúncia sobre a preparação de um ataque a tiros em uma escola, a escola Sct. Michaels em Kolding", no sul do país, escreveu em um comunicado.

Segundo as autoridades, não existe "nenhum perigo real e concreto para a escola em questão nem para as pessoas".

Após a denúncia, três menores foram detidos e "um dos suspeitos detidos, de 15 anos, foi apresentado ao juiz de instrução por tentativa de homicídio e colocado em prisão preventiva por quatro semanas", especificou a polícia.

Os outros dois suspeitos foram liberados após serem interrogados, segundo informou a polícia, que não deu detalhes sobre a identidade dos suspeitos.

A escola contra a qual o ataque foi planejado é um centro privado de Kolding, a oitava cidade do país escandinavo, onde as férias escolares terminam por volta de 11 de agosto.

Os suspeitos são alunos de outro colégio, segundo um comunicado municipal.

cbw/nzg/ial/es/mb/lm/am

Tópicos relacionados:

dinamarca escola policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay