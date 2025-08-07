Assine
Hamas acusa Netanyahu de sacrificar reféns israelenses em prol de interesses pessoais

07/08/2025 15:19

O movimento islamista palestino Hamas acusou nesta quinta-feira (7) o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, cujo governo está debatendo ampliar as operações militares em Gaza, de sacrificar os reféns israelenses mantidos no território.

"Os planos de Netanyahu para escalar a agressão confirmam, sem sombra de dúvida, seu desejo de se livrar dos cativos e sacrificá-los em prol de seus interesses pessoais e de sua agenda ideológica extremista", disse o Hamas em um comunicado.

conflito israel palestinos

