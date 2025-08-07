OpenAI lança o ChatGPT-5, seu novo modelo de IA generativa

A OpenAI lançou, nesta quinta-feira (7), a esperada quinta geração de seu emblemático modelo de inteligência artificial (IA) generativa ChatGPT-5, apresentada como mais inteligente e rápido que seus antecessores.

O ChatGPT-5 estará disponível de forma gratuita para todos os usuários da ferramenta de IA, que é utilizada por quase 700 milhões de pessoas semanalmente, disse a OpenAi em uma sessão informativa com jornalistas.

juj/myl/vk/ad/mel/dd/mvv