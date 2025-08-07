Assine
OpenAI lança o ChatGPT-5, seu novo modelo de IA generativa

07/08/2025 14:31

A OpenAI lançou, nesta quinta-feira (7), a esperada quinta geração de seu emblemático modelo de inteligência artificial (IA) generativa ChatGPT-5, apresentada como mais inteligente e rápido que seus antecessores. 

O ChatGPT-5 estará disponível de forma gratuita para todos os usuários da ferramenta de IA, que é utilizada por quase 700 milhões de pessoas semanalmente, disse a OpenAi em uma sessão informativa com jornalistas. 

