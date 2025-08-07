Suíça quer seguir negociando tarifas alfandegárias com os EUA

A Suíça quer continuar negociando com os Estados Unidos as tarifas alfandegárias de 39?% sobre os seus produtos, que ameaçam minar sua competitividade e custar dezenas de milhares de empregos, embora no momento não contemple adotar represálias tarifárias.

O Conselho Federal (governo suíço) se declarou "decidido a continuar as conversas com Washington para reduzir o quanto antes estas tarifas", informou em um comunicado.

A presidente da Confederação, Karin Keller Sutter, informou, durante coletiva de imprensa, que representantes dos ministérios suíços implicados ainda estão na capital americana para manter estas negociações cruciais para setores-chave da economia suíça, como a relojoaria, o maquinário industrial, o de queijos e o de chocolates.

O governo não pode antecipar quanto esta situação vai durar, explicou, admitindo que "a decisão final recai no presidente americano".

"Queremos uma relação regulada com os Estados Unidos, mas não a qualquer preço", insistiu.

No entanto, o governo federal não prevê adotar contramedidas aduaneiras "por enquanto" por considerá-las contraproducentes.

Enquanto isso, a Suíça deverá tomar medidas "para aliviar a economia suíça e os trabalhadores", acrescentou a presidente, após uma reunião extraordinária do governo.

Entre estas medidas está permitir que as empresas mais afetadas prolonguem os períodos de trabalho reduzido (desemprego parcial).

Cerca de 60% das exportações de bens suíços para os Estados Unidos estão sujeitas a esta sobretaxa de 39?%, segundo estimativas do governo.

"O cenário catastrófico está se tornando realidade", reagiu, na manhã desta quinta, a organização patronal Swissmem, que representa os fabricantes suíços de maquinário, equipamentos elétricos e empresas do setor metalúrgico.

Assim como a Swissmem, a organização patronal Economiesuisse pediu ao governo para "continuar negociando com os Estados Unidos", advertindo que estas tarifas "fragilizam gravemente a competitividade internacional de nossas empresas e põem em sério risco milhares de empregos".

