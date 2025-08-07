Assine
Netanyahu diz que Israel não quer 'governar' Gaza

07/08/2025 12:29

Israel não quer controlar ou governar Gaza indefinidamente, declarou, nesta quinta-feira (7), o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. 

"Não queremos mantê-la. Queremos ter um perímetro de segurança. Não queremos governá-la", declarou Netanyahu à emissora americana Fox News. 

Segundo a mídia israelense, o exército prevê estender as operações militares neste território palestino, onde trava uma guerra com o movimento islamista Hamas.

