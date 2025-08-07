Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Confira quais são os sete países que produzem a maior parte do plástico no mundo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/08/2025 11:33

compartilhe

Siga no

Sete países, liderados por China, Estados Unidos e Arábia Saudita, produziram dois terços dos quatro tipo de plásticos mais comuns no mundo em 2024, segundo a empresa britânica de consultoria ambiental Eunomia e o grupo de pesquisas Zero Carbon Analytics.

O estudo, divulgado durante negociações em Genebra entre 184 países que tentam redigir o primeiro tratado mundial para pôr fim à contaminação por plásticos, se concentra na produção de quatro tipos de polímeros virgens: o Polietileno (PE), o Polipropileno (PP), o Polietileno tereftalato (PET), utilizado em garrafas d'água, e o Poliestireno (PS).

Com 34% da produção destas quatro resinas, a China é, de longe, o primeiro produtor, seguida de Estados Unidos (13%) e Arábia Saudita. Logo atrás seguem Coreia do Sul (5%), Índia e Japão.

A Alemanha, o único país europeu entre os dez primeiros produtores, se situa com 2% da produção destes quatro plásticos no ano passado.

Segundo outro estudo, um pouco mais antigo, realizado pelo Wood Mackenzie, provedor de dados energéticos, a produção de plásticos também está concentrada em um pequeno número de grandes empresas, algumas delas estatais. 

Apenas 18 empresas produziram mais da metade dos polímeros plásticos do mundo em 2021. Segundo esta mesma fonte, o primeiro produtor mundial do é o grupo estatal chinês Sinopec (China Petroleum and Chemical Corporation), que por si só fabrica 5,4% do plástico produzido no planeta.

É seguida da petroleira americana ExxonMobil (5%), da química americana LyondellBasell (4,5%), do grupo petroleiro estatal saudita Saudi Aramco (4,3%) e da também chinesa PetroChina (4,2%).

Neste ranking, os primeiros europeus são o grupo britânico Ineos (2,8%) na sétima posição, o austríaco Borealis (2,3%) na décima e o francês TotalEnergies (2%), na décima primeira.

im/ico/LyS/mab/mb/mvv/jc

Tópicos relacionados:

meioambiente onu petroleo saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay