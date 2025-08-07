Assine
Exportações chinesas aos EUA caem 6,1% entre junho e julho

07/08/2025 10:11

As exportações chinesas para os Estados Unidos caíram 6,1% entre junho e julho, em um contexto de trégua entre as duas potências, que, no entanto, ainda não alcançaram um acordo duradouro para resolver suas diferenças comerciais. 

A China exportou em julho 35,8 bilhões de dólares (196 bilhões de reais) em mercadorias para os Estados Unidos, o que representa uma queda em relação aos 38,2 bilhões (209 bilhões) registrados em junho, segundo dados das alfândegas chinesas publicados nesta quinta-feira. 

As duas maiores economias do mundo concordaram no mês passado, em Estocolmo, em manter temporariamente as tarifas americanas sobre os produtos chineses em 30% e as tarifas de Pequim sobre os bens dos Estados Unidos em 10%. 

O acordo, alcançado inicialmente em Genebra em maio, reduziu as tarifas de três dígitos que cada parte havia imposto à outra após o presidente Donald Trump iniciar sua guerra comercial em 2 de abril. 

A trégua de 90 dias está prevista para terminar em 12 de agosto, data em que tarifas alfandegárias mais elevadas podem voltar a ser aplicadas. 

Os números oficiais divulgados nesta quinta-feira também mostram que as exportações totais da China aumentaram 7,2% em relação ao ano anterior em julho. 

O aumento das exportações do gigante asiático superou a previsão da agência econômica Bloomberg, de 5,6%. 

Suas importações avançaram 4,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior, enquanto a Bloomberg previa uma queda de 1%.

Tópicos relacionados:

china comercio economia eua

