Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Comandante do Exército israelense diz que continuará se expressando 'sem medo'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/08/2025 08:40

compartilhe

Siga no

O comandante do Exército israelense, Eyal Zamir, declarou nesta quinta-feira (7) que continuará se expressando "sem medo" e de maneira "profissional", segundo um comunicado das Forças Armadas divulgado algumas horas antes de uma reunião decisiva sobre a continuidade da guerra em Gaza. 

"Continuaremos expressando nossa posição sem medo, de forma pragmática, independente e profissional", declarou Zamir, afirma o comunicado.

A imprensa israelense noticia há vários dias as reservas, e até mesmo a oposição, de Zamir ao suposto plano do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ampliar as operações do Exército em Gaza e vencer "totalmente" o Hamas, além de resgatar os reféns.

O ministro da Defesa de Israel afirmou na quarta-feira que o Exército terá que "executar" as decisões políticas sobre a guerra na Faixa de Gaza. 

"É direito e dever do comandante do Estado-Maior expressar sua posição nos fóruns apropriados", comentou o ministro Israel Katz. "Mas depois que as decisões forem tomadas na esfera política, o Exército as executará com determinação e profissionalismo (...) até que os objetivos da guerra sejam alcançados", acrescentou.

avm-mib/hba/feb/pb/zm/fp/jc

Tópicos relacionados:

conflito israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay