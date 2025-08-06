Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Taiwan diz que TSMC ficará isenta de tarifa de 100% sobre semicondutores

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/08/2025 23:38

compartilhe

Siga no

A gigante taiwanesa dos semicondutores Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ficará isenta da tarifa de 100% anunciada pelos Estados Unidos, afirmou nesta quinta-feira (7) o governo de Taiwan.

"Como o principal exportador de Taiwan é a TSMC, que possui fábricas nos Estados Unidos, ela está isenta", disse ao Parlamento Liu Chin-ching, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento.

A TSMC é a maior fabricante mundial de semicondutores, e conta com a Nvidia e a Apple entre seus clientes. Liu reconheceu que algumas empresas taiwanesas do setor "serão afetadas" pela tarifa americana, mas ressaltou que suas principais concorrentes vão estar sujeitas à mesma tarifa.

"Taiwan tem uma posição de liderança no mundo, e acredito que, se o líder e os concorrentes estiverem na mesma posição inicial, o líder continuará sendo líder", comentou Liu.

aw/amj/tym/mas/ag/nn/lb

Tópicos relacionados:

eeuu taiwan taxas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay