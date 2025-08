Passageiros judeus encontram mensagens pró-Palestina durante voo

Durante o voo IB0102 da companhia aérea espanhola Iberia, que partiu de Buenos Aires, com escala em Madri e destino final em Israel, na segunda-feira (4/8), passageiros judeus que haviam solicitado refeições kosher relataram ter recebido bandejas com a mensagem “Free Palestine” ((Palestina Livre) e as iniciais “FP” escritas à mão nas etiquetas das refeições.

A denúncia partiu da Delegação de Associações Israelitas Argentinas (DAIA), que classificou o ocorrido como um “grave ato de antissemitismo” e cobrou providências da companhia aérea. Imagens das bandejas foram divulgadas pela entidade em seu site oficial, evidenciando as mensagens escritas manualmente nas embalagens destinadas exclusivamente a clientes que seguem as normas alimentares judaicas.

Em resposta, a Iberia confirmou o incidente em comunicado oficial, afirmando que a tripulação registrou o caso e que uma investigação está em andamento. A empresa declarou que trabalha em conjunto com seus fornecedores de catering para apurar como os rótulos foram adulterados. A nota também informa que o comandante da aeronave abordou pessoalmente os passageiros afetados para pedir desculpas em nome da companhia.

"A Iberia está realizando uma investigação exaustiva, tanto internamente quanto com os fornecedores externos responsáveis pelo catering, com o objetivo de esclarecer o ocorrido e adotar todas as medidas pertinentes", informou a empresa. A companhia reiterou seu repúdio a qualquer forma de discriminação ou incitação ao ódio: "Comportamentos dessa natureza são inaceitáveis e não representam os valores da Iberia, que preza pelo respeito, pela inclusão e pela diversidade".

A delegação argentina exigiu a identificação dos responsáveis e a aplicação de sanções imediatas. Em nota à imprensa, a organização afirmou que manterá pressão sobre a companhia até que as medidas adequadas sejam tomadas e que continuará vigilante contra manifestações que atentem contra a comunidade judaica ou promovam discursos discriminatórios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Iberia, que opera voos regulares para Israel, também reforçou seu compromisso com o respeito às diferentes culturas e religiões de seus passageiros. A investigação, segundo a companhia, segue sem prazo definido para conclusão, mas a empresa promete total transparência na apuração e nas eventuais ações disciplinares que venham a ser aplicadas.

Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges