Enviado dos EUA estará em Moscou na quarta para reunião com líderes russos

O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, irá nesta quarta-feira (6) a Moscou para se reunir com as autoridades russas, informou uma fonte do governo a par da viagem, sem fornecer detalhes.

Witkoff já conversou várias vezes com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, mas esta viagem acontece pouco antes de expirar, na sexta-feira, o prazo dado pelo presidente americano, Donald Trump, ao Kremlin para encerrar a ofensiva na Ucrânia, caso queira evitar novas sanções.

