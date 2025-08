Descoberta de último corpo encerra resgate em mina no Chile (promotoria)

O resgate dos cinco trabalhadores presos no interior da mina El Teniente, da estatal chilena Codelco, foi concluído neste domingo, com a descoberta do último corpo, informou a promotoria.

"Hoje encontramos, finalmente, o último trabalhador que estava desaparecido", anunciou o promotor regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos.

Os mineradores ficaram presos na última quinta-feira, após um desabamento na maior jazida subterrânea do mundo.

