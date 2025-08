Ministro israelense de extrema direita reza na Esplanada das Mesquitas

O ministro israelense de extrema direita Itamar Ben Gvir visitou neste domingo (3) a Esplanada das Mesquitas em Jerusalém Leste, um local extremamente sensível, para rezar no setor ocupado e anexado por Israel.

Ben Gvir, ministro da Segurança Nacional, um dos mais radicais da coalizão de governo e habituado a provocações, publicou durante a manhã nas redes sociais um vídeo de sua visita à Esplanada das Mesquitas.

Terceiro local sagrado para o Islã, a Esplanada, construída sobre as ruínas do segundo templo judaico destruído no ano 70 pelos romanos, é considerado um barril de pólvora, onde qualquer incidente pode inflamar a região.

Para os judeus, o local é o Monte do Templo, o lugar mais sagrado do judaísmo.

Este tipo de visita é habitualmente visto como uma provocação pelo mundo muçulmano e é uma clara violação do 'status quo' vigente nos lugares sagrados.

"Assim como demonstramos que é possível exercer nossa soberania no Monte do Templo, também é possível 'conquistar toda a Faixa de Gaza' e 'promover a emigração voluntária'", declarou o ministro no vídeo.

"É a resposta que devemos dar aos vídeos atrozes publicados pelo Hamas", acrescentou o ministro, em referência aos vídeos publicados nos últimos três dias de reféns israelenses desnutridos nas mãos do Hamas na Faixa de Gaza.

Com base no 'status quo' decretado após a conquista de Jerusalém Leste por Israel em 1967, os não muçulmanos podem visitar a Esplanada em horários específicos, sem rezar no local, mas esta regra é desrespeitada com frequência por um número cada vez maior de judeus nacionalistas.

Durante o dia, outras imagens divulgadas nas redes sociais mostram Ben Gvir recitando uma oração tradicional judaica, acompanhado por alguns de seus partidários e sob o olhar da polícia israelense.

