Osaka vence Ostapenko e vai às oitavas do WTA 1000 de Montreal

A japonesa Naomi Osaka, quatro vezes campeã do Grand Slam, avançou para as oitavas de final do WTA 1000 de Montreal nesta sexta-feira (1º), com uma vitória contundente sobre a letã Jelena Ostapenko, 22ª cabeça de chave, por 6-2 e 6-4.

A estrela japonesa de 27 anos, duas vezes campeã do US Open e do Aberto da Austrália, enfrentará a americana Jessica Pegula, terceira cabeça de chave e atual campeã, ou Anastasija Sevastova, da Letônia, nas oitavas de final em Montreal.

Osaka, 49ª colocada do ranking mundial, está a uma vitória de chegar às quartas de final pela primeira vez em um torneio de Grand Slam ou WTA 1000 desde que retornou às competições após uma licença-maternidade no início de 2024.

Já a dinamarquesa Clara Tauson (nº 16) avançou para as oitavas de final com facilidade ao derrotar a ucraniana Yuliia Starodubtseva por 6-3 e 6-0.

Em outras partidas programadas para a jornada, a polonesa Iga Swiatek, terceira colocada no ranking mundial e segunda cabeça de chave, enfrentará a alemã Eva Lys, com a vencedora enfrentando Clara Tauson por uma vaga nas quartas de final.

Enquanto isso, a britânica Emma Raducanu, campeã do US Open de 2021, enfrentará a americana Amanda Anisimova, quinta cabeça de chave.

-- Resultados desta sexta-feira do WTA 1000 de Montreal:

- Terceira rodada:

Naomi Osaka (JPN) x Jelena Ostapenko (LAT/N.22) 6-2, 6-4

Clara Tauson (DIN/N.16) x Yuliia Starodubtseva (UCR) 6-3, 6-0

