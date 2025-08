Trump ordena envio de submarinos nucleares em resposta a comentários russos 'provocativos'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta sexta-feira (1º), que ordenou o envio de "dois submarinos nucleares nas regiões apropriadas" após comentários "provocativos" do ex-presidente russo Dmitri Medvedev.

"Ordenei que dois submarinos nucleares se posicionassem nas regiões apropriadas, caso estas declarações insensatas e incendiárias sejam mais do que isso. As palavras são muito importantes e, muitas vezes, podem ter consequências imprevistas, espero que este não seja um desses casos", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Em uma mensagem recente na rede social X, Medvedev, atual número dois do Conselho de Segurança do país, escreveu que cada novo ultimato do presidente americano para encerrar o conflito bélico na Ucrânia "era uma ameaça e um passo rumo à guerra" com os Estados Unidos.

