Por dívida milionária, Justiça do Rio congela ações da Eagle na SAF do Botafogo

A 3ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro congelou as ações da Eagle Football Holdings na SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Botafogo por causa da elevada dívida do conglomerado do magnata americano John Textor com o atual campeão da Libertadores, segundo um documento judicial obtido pela AFP.

A medida ocorre em meio à frágil situação financeira de outra equipe do grupo Eagle, o Olympique de Lyon. Segundo Textor, os bons resultados do clube brasileiro lhe permitiram cobrir perdas do clube francês.

A Eagle deve ao clube carioca o equivalente a 27,2 milhões de dólares (152 milhões de reais), segundo o juiz Victor Agustin Cunha Jaccoud Diz Torres que deferiu "o arresto cautelar das ações da Eagle Football Bidco na SAF Botafogo".

Depois de reconhecer erros na administração do Lyon, que esteve a ponto de ser rebaixado para a segunda divisão da França por dívidas, Textor foi substituído na presidência do clube pela americana Michele Kang em junho.

Devido à má situação econômica do Lyon, "denota-se um risco manifesto de que a dívida multimilionária existente com a SAF BOTAFOGO não seja quitada", alertou o tribunal brasileiro.

Em resposta às suposições da torcida francesa, que o acusa de financiar as conquistas do Botafogo com recursos do Lyon, Textor disse no sábado que "o Botafogo esteve gerando uma quantidade significativa de dinheiro, esteve financiando muitas das perdas operacionais do OL (Olympique de Lyon)".

Textor também é proprietário do clube belga Molenbeek e, em junho, vendeu suas ações no Crystal Palace da Premier League inglesa.

