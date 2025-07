Gauff vence Kudermetova de virada e vai às oitavas do WTA 1000 de Montreal

A tenista americana Coco Gauff, atual número dois do mundo e principal cabeça de chave do torneio, conquistou uma vitória suada sobre a russa Veronika Kudermetova por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-5 e 6-2, nesta quinta-feira (31), avançando para as oitavas de final do WTA 1000 do Canadá, disputado em Montreal.

Em um início vacilante, Gauff, campeã de Roland Garros em maio, seu segundo título de Grand Slam após o US Open de 2023, perdeu o primeiro set, mas recuperou o controle nas duas parciais seguintes, mostrando solidez no fundo da quadra e um saque melhor.

"O objetivo da partida é sobreviver e avançar", disse Gauff. "Não é o meu melhor resultado, mas foi o suficiente por hoje, e é tudo o que posso pedir."

"Mentalmente, estou muito orgulhosa de mim mesma. É claro que há aspectos do meu jogo que preciso melhorar, e um deles é o meu saque", enfatizou.

A americana de 21 anos enfrentará a vencedora do duelo entre a canadense Victoria Mboko e a tcheca Marie Bouzková por uma vaga nas quartas de final.

Por sua vez, a americana McCartney Kessler (nº 28) causou a maior surpresa do dia ao derrotar a russa Mirra Andreeva, quarta cabeça de chave, por 7-6 (7/5) e 6-4.

Andreeva sofreu uma queda no primeiro set, o que afetou seu desempenho pelo restante da partida.

A adversária de Kessler nas oitavas de final será a ucraniana Marta Kostyuk (nº 24), que derrotou a australiana Daria Kasatkina (nº 15) em uma partida muito equilibrada, que terminou em 3-6, 6-3 e 7-6 (7/4).

Já a chinesa Zhu Lin obteve um triunfo tranquilo sobre a holandesa Suzan Lamens com um duplo 6-2. A asiática dominou desde o início com um jogo consistente no fundo de quadra e aproveitou os erros da adversária para garantir com facilidade sua vaga nas oitavas de final.

Por uma vaga nas quartas de final, Zhu Lin enfrentará a vencedora do duelo entre a espanhola Jessica Bouzas Maneiro e a japonesa Aoi Ito.

--- Resultados desta quinta-feira do WTA 1000 de Montreal:

- Terceira rodada:

Coco Gauff (EUA/N.1) x Veronika Kudermetova (RUS) 4-6, 7-5, 6-2

Zhu Lin (CHN) x Suzan Lamens (HOL) 6-2, 6-2

McCartney Kessler (EUA/N.28) x Mirra Andreeva (RUS/N.4) 7-6 (7/5), 6-4

Marta Kostyuk (UCR/N.24) x Daria Kasatkina (AUS/N.15) 3-6, 6-3, 7-6 (7/4)

bds-cl/aam/rpr