Benfica vence Sporting (1-0) e conquista Supertaça de Portugal

O Benfica ergueu a sua 10ª Supertaça de Portugal com uma vitória por 1 a 0 sobre o vizinho Sporting, nesta quinta-feira (31), em Loulé, se vingando assim do seu arquirrival lisboeta, que havia conquistado a 'dupla coroa' (Liga e Taça de Portugal) na temporada passada.

Segundo colocado do campeonato português de 2024-25 e vice-campeão da Taça de Portugal, o Benfica venceu no Estádio Algarve, em Loulé, o seu primeiro jogo oficial da temporada graças a um gol do atacante grego Vangelis Pavlidis no início do segundo tempo (50').

Após uma temporada decepcionante, as 'Águias' fizeram investimentos significativos nesta pré-temporada para reforçar o seu elenco com o meia-ofensivo colombiano Richard Ríos, vindo do Palmeiras por 27 milhões de euros (cerca de R$ 172,7 milhões pela cotação atual), o atacante croata Franjo Ivanovic, do Union Saint-Gilloise, por 22,8 milhões de euros (R$ 145,9 milhões), o lateral-direito bósnio Amar Dedic, do Salzburg, por 12 milhões de euros (R$ 76,8 milhões) e o lateral-esquerdo sueco Sameul Dahl, da Roma, por 9 milhões de euros (R$ 57,6 milhões).

Por outro lado, a janela de transferências do Sporting foi marcada pela saída do atacante sueco Viktor Gyökeres, contratado pelo Arsenal por € 76 milhões (aproximadamente R$ 486 milhões pela cotação atual).

A temporada do campeonato português começa na sexta-feira da próxima semana, dia 8 de agosto.

tsc/iga/cl/aam