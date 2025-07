Lucro da Apple no 2T supera previsões

A Apple informou, nesta quinta-feira (31), um lucro de 23,4 bilhões de dólares (131 bilhões de reais) no segundo trimestre do ano, um aumento de 9% em relação ao ano anterior, superando as previsões apesar das preocupações com o efeito das tarifas americanas em sua cadeia de fornecimento.

O lucro por ação, uma métrica muito acompanhada, alcançou 1,57 dólares, frente às projeções dos analistas de 1,42 dólares, de acordo com um consenso elaborado pela FactSet.

"A Apple tem o orgulho de anunciar um recorde de receita para o trimestre encerrado em junho, com um crescimento de dois dígitos em iPhone, Mac e Serviços, e crescimento global em todos os segmentos geográficos", declarou o diretor executivo da Apple, Tim Cook.

