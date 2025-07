Piastri quer disparar rumo ao título em Budapeste, palco de sua 1ª vitória na F1

Oscar Piastri retorna ao Grande Prêmio da Hungria neste fim de semana, palco de sua primeira vitória na Fórmula 1, disposto a ampliar sua vantagem no Mundial de Pilotos sobre seu companheiro de equipe, Lando Norris, no circuito de Budapeste.

O australiano de 24 anos, com seis vitórias em 13 Grandes Prêmios este ano, tem uma vantagem de 16 pontos sobre Norris, mas está ciente dos potenciais obstáculos em seu caminho até a glória.

"Estou ansioso para voltar para onde obtive minha primeira vitória", disse Piastri. "É uma grande cidade, um circuito legal e um fim de semana divertido, mas quando estivermos nos carros e na pista, tudo isso será esquecido".

No ano passado, ele conquistou sua primeira vitória com a ajuda das ordens de sua equipe. Depois de assumir a liderança da corrida à frente do 'poleman' Norris, Piastri ficou atrás de seu companheiro de equipe após as paradas nos boxes.

- Verstappen com seu futuro resolvido -

A McLaren pediu então a Norris que devolvesse a posição a Piastri, presenteando o australiano com sua primeira vitória de uma forma que fez o britânico se sentir menosprezado.

Desta vez, Norris tentará vencer a corrida por conta própria para reduzir a vantagem do companheiro de equipe.

Em segundo lugar na Bélgica, após ser ultrapassado por Piastri na largada do Grande Prêmio, Norris tem sido menos consistente que seu companheiro de equipe este ano. Além disso, ele cometeu alguns erros grosseiros em uma temporada em que Piastri está minimizando suas falhas.

Um novo confronto direto entre os dois pilotos da McLaren parece o cenário mais provável para este fim de semana. A equipe venceu 10 das 13 corridas deste ano e busca sua 200ª vitória na Fórmula 1 antes da pausa do verão europeu.

Por sua vez, o tetracampeão mundial Max Verstappen disputará sua 200ª corrida pela Red Bull, a primeira desde que confirmou nesta quinta-feira que permanecerá na equipe austríaca na próxima temporada.

O holandês, que venceu em 2022 e 2023, não desfruta mais de sua ampla superioridade, mas continua com apetite de vitória e, após vencer a corrida sprint na Bélgica, tentará dar a Laurent Mekies sua primeira vitória em um GP como 'Team Principal'.

Depois da chuva torrencial no circuito belga de Spa-Francorchamps, na região das Ardenas, o percurso de Hungaroring, 25 km ao norte de Budapeste, representa um desafio muito diferente: uma pista lenta e sinuosa apelidada de "Mônaco sem barreiras".

- Triunfos inesperados -

Além disso, vai proporcionar um clima muito diferente, com a previsão de bastante calor e sol, embora a ameaça de tempestades ainda exista, um desafio técnico complexo para equipes e pilotos.

Esta corrida entrou para o Mundial de F1 em 1986, quando cruzar a Cortina de Ferro para a Europa Oriental ainda era considerado uma aventura, mas a primeira vez que um Grande Prêmio foi realizado na Hungria foi 50 anos antes, em 1936, em uma corrida no Parque Nepliget, em Budapeste.

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton, desesperado por um bom fim de semana após vivenciar um "para ser esquecido" na Bélgica, detém os recordes de número de vitórias e pole positions em Hungaroring, oito e nove, respectivamente.

O retorno a uma pista que ele conhece tão bem parece uma boa oportunidade para o britânico conquistar seu primeiro pódio como piloto da 'Scuderia', tirando de suas costas parte da pressão que o persegue desde a sua estreia na Ferrari.

Isso não pode ser descartado, já que é um circuito conhecido por triunfos inesperados e por servir de cenário para a primeira vitória de um piloto.

O desempenho de Fernando Alonso em 2003 é particularmente memorável: o atual veterano do grid e piloto da Aston Martin tinha 22 anos quando se tornou o mais jovem a conquistar a pole position e uma vitória em um Grande Prêmio, então pilotando um Renault.

Neste fim de semana, Alonso disputará seu 22º Grande Prêmio da Hungria, um recorde.

