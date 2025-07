A Amazon anunciou um aumento de 35% do seu lucro líquido em 12 meses no segundo trimestre, que a gigante do comércio eletrônico atribuiu aos resultados dos seus investimentos em inteligência artificial.

Sediada em Seattle, a empresa teve um lucro líquido de US$ 18,2 bilhões entre 1º de abril e 30 de junho, contra US$ 13,5 bilhões no mesmo período do ano anterior.

