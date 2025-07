Trump vai adicionar um salão de baile à Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuará com reformas na Casa Branca para adaptá-la ao seu gosto com um salão de baile para as recepções oficiais, anunciou sua porta-voz nesta quinta-feira (31).

Karoline Leavitt especificou que o presidente e doadores privados, cujas identidades não foram reveladas, financiarão o projeto com 200 milhões de dólares (R$ 1,1 bilhão).

"Durante 150 anos, presidentes, administrações e o pessoal da Casa Branca desejaram uma grande sala de recepções", disse Leavitt em coletiva de imprensa.

O novo edifício terá capacidade para 650 pessoas. As obras começarão em setembro e devem terminar "bem antes" do final do segundo mandato de Trump, em 20 de janeiro de 2029, precisou a porta-voz.

O objetivo é receber, por exemplo, os grandes jantares oferecidos em homenagem a chefes de Estado estrangeiros, que até agora são celebrados em um pavilhão instalado temporariamente nos jardins.

O salão de baile será, segundo maquetes da Casa Branca, um edifício branco ladeado por colunas e uma fachada que lembra a entrada do edifício principal.

Ele será construído no local da atual ala leste, onde tradicionalmente ficam os escritórios da primeira-dama.

Donald Trump já havia mencionado há algum tempo seu desejo de construir um salão de baile, inspirado em suas propriedades privadas, especialmente na luxuosa residência Mar-a-Lago, na Flórida.

O bilionário republicano já pavimentou o gramado do famoso jardim de rosas da Casa Branca e encheu o Salão Oval com adornos dourados, além de instalar duas enormes bandeiras americanas nos jardins.

