Trump exige que indústria farmacêutica baixe preços sob pena de represálias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu nesta quinta-feira (31) às grandes companhias farmacêuticas que, se não reduzirem os preços, sofrerão represálias, anunciou a Casa Branca.

Em cartas enviadas a 17 grandes empresas farmacêuticas, publicadas em sua plataforma Truth Social, Trump afirma que deseja que elas colaborem com sua administração para estabelecer uma série de mudanças dentro de um prazo de 60 dias.

"Caso se recusem a agir, utilizaremos todas as ferramentas do nosso arsenal para proteger as famílias americanas das contínuas práticas abusivas de preços dos medicamentos", escreveu, sem especificar qual punição será aplicada.

Trump assinou em maio um decreto sobre os preços dos medicamentos nos Estados Unidos, que estão entre os mais altos do mundo — mais que o triplo do que pagam os habitantes de países com desenvolvimento semelhante, informou a Casa Branca nesta quinta-feira.

Nas cartas, Trump afirmou que a resposta recebida até agora ao decreto tem sido "mais do mesmo: desviar a culpa" e propor mudanças políticas que, na prática, beneficiariam a indústria, e não os consumidores.

Trump defende a chamada política de "nação mais favorecida", que vincula o custo dos medicamentos vendidos nos Estados Unidos ao menor preço pago por outros países pelo mesmo produto.

Nesta quinta-feira, o presidente declarou que deseja que as empresas estendam essa política de preços aos medicamentos utilizados por idosos no programa público de seguro médico Medicaid, assim como aos novos medicamentos.

"Os americanos exigem preços mais baixos nos medicamentos", escreveu Trump.

dw/erl/nn/dd/am