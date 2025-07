Israel diz ter bombardeado fábrica de mísseis do Hezbollah no Líbano

Israel afirmou nesta quinta-feira (31) que bombardeou locais utilizados pelo Hezbollah para fabricar e armazenar mísseis no Líbano, onde realizou múltiplos ataques apesar de um cessar-fogo assinado em novembro.

O ministro da Defesa, Israel Katz, disse que os alvos incluíam "o maior local de fabricação de mísseis de precisão do Hezbollah", e o exército afirmou ter atingido "infraestrutura usada para produzir e armazenar armas estratégicas" no sul do Líbano e no vale oriental do Beca.

"Qualquer tentativa da organização terrorista de se recuperar, se reestruturar ou ameaçar será enfrentada com intensidade implacável", prometeu.

A agência oficial de notícias libanesa (ANN) também informou sobre ataques em Beca e no sul do país.

Tanto Katz quanto o Exército israelense acusaram o Hezbollah de tentar reconstruir sua infraestrutura militar e exigiram que o exército libanês se mobilizasse para desarmar o movimento armado libanês apoiado pelo Irã.

"A organização terrorista Hezbollah tentou reabilitar os locais e o potencial militar, ações que constituem uma violação dos acordos entre Israel e Líbano", alegaram.

Pressionado pelos Estados Unidos, o presidente libanês, Joseph Aoun, declarou recentemente que seu país está decidido a desarmar o Hezbollah, apesar dos protestos do movimento, que alega que isso serviria aos objetivos de Israel.

Hezbollah e Israel travaram uma guerra de dois meses no ano passado, que deixou o movimento armado libanês significativamente enfraquecido, embora ainda conserve parte de seu arsenal.

No fim de novembro de 2024, o cessar-fogo pôs fim à guerra. Apesar desse acordo, Israel realiza regularmente ataques contra o Líbano, principalmente no sul, sob o argumento de que o governo libanês não está fazendo o suficiente para desarmar o Hezbollah.

Segundo o acordo, as forças israelenses devem abandonar completamente o sul do Líbano, enquanto o Hezbollah deve retirar seus combatentes para o norte do rio Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira com Israel, deixando o Exército libanês e as forças de paz da ONU como as únicas partes armadas na região.

