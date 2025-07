Acordo tarifário entre México e EUA 'preserva' o T-MEC, diz Sheinbaum

O acordo firmado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para adiar as tarifas sobre as exportações mexicanas por 90 dias "preserva" o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC) com o Canadá, disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta quinta-feira (31).

Em sua coletiva de imprensa matinal, após uma ligação com seu homólogo americano, a presidente disse ter alcançado "o melhor acordo possível" em comparação com outras nações que também enfrentam a ameaça de tarifas de Washington.

