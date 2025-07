Trump ataca Índia, Rússia e sua aliança

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou na noite de quarta-feira (30) a Índia e a Rússia, aliados históricos que ele acusa de criar obstáculos tanto no âmbito diplomático quanto no comercial.

"Não me importa o que a Índia faça com a Rússia. Podem destruir suas economias mortas juntos, não me importo", escreveu ele em sua rede Truth Social.

Trump está frustrado com o presidente russo, Vladimir Putin, por ignorar suas exigências para pôr fim à guerra na Ucrânia.

Em 29 de julho, ele deu dez dias a Moscou, ou seja, até o final da próxima semana, para que cessasse os combates. Caso contrário, prometeu impor sanções econômicas.

Em uma publicação, Trump também atacou o ex-presidente russo Dmitri Medvedev. "Tenha cuidado com o que diz", advertiu, considerando que ele fez declarações que estão entrando "em uma zona muito perigosa".

"Cada novo ultimato é uma ameaça e um passo em direção à guerra" com os Estados Unidos, afirmou recentemente no X o dirigente russo, atual número dois do Conselho de Segurança do país.

Ele também considerou que o ultimato de Trump é "teatral".

O presidente americano também atacou a Índia.

"Temos muito poucas trocas (comerciais) com a Índia, seus direitos alfandegários são muito altos", reclamou.

Na quarta-feira, Trump ameaçou impor tarifas de 25% sobre os produtos indianos que entrarem nos Estados Unidos a partir de sexta-feira, 1º de agosto, juntamente com uma "penalidade" pela compra de petróleo e armas russas.

O comércio entre a Índia e os Estados Unidos está longe de ser insignificante.

Em 2024, Nova Délhi exportou produtos no valor de 87,4 bilhões de dólares (489,6 bilhões de reais na cotação atual) para os Estados Unidos. No ano passado, o país registrou um superávit comercial de cerca de 46 bilhões de dólares (257,7 bilhões de reais na cotação atual) com Washington.

