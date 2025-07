EUA arrecada mais com tarifas no 1º semestre do que em 2024 inteiro

Os Estados Unidos arrecadaram mais em tarifas nos primeiros seis meses de 2025 do que em todo o ano de 2024, segundo dados do Departamento do Tesouro americano compilados pela AFP.

No total, as receitas superam 87 bilhões de dólares (487 bilhões de reais), em comparação com quase 79 bilhões (425 bilhões em valores da época) em 2024, de acordo com os dados mensais até o final de junho, atualizados na quarta-feira.

Os números mostram um aumento espetacular desde abril, quando o presidente Donald Trump lançou sua guerra comercial.

Um pico anterior foi registrado em 2022, com 98 bilhões de dólares (505 bilhões de reais em valores da época).

Em junho, as receitas líquidas relacionadas às alfândegas alcançaram 26,6 bilhões de dólares (149 bilhões de reais), quase quatro vezes mais do que em janeiro.

Essas receitas poderiam continuar aumentando com a elevação programada de algumas tarifas, que Trump defendeu novamente nesta quinta-feira ao afirmar que sua política comercial torna os Estados Unidos "GRANDES e RICOS novamente".

Seu governo utiliza as tarifas como uma ferramenta de pressão econômica, mas também política contra vários parceiros comerciais, incluindo Canadá, Brasil e Índia.

Em 1º de agosto, uma série de sobretaxas deve ser aplicada à maioria dos parceiros comerciais dos Estados Unidos, incluindo algumas setoriais bem altas, como os 50% previstos para o cobre.

"Tudo estará pronto na sexta-feira", assegurou o secretário de Comércio, Howard Lutnick.

"O dia 1º de agosto é o dia em que implementamos essas taxas e não serão objeto de discussão depois disso", frisou.

As tarifas alfandegárias sobre os produtos de aproximadamente 80 países, incluindo os 27 da União Europeia (UE), aumentarão a partir da meia-noite, entre 11% e 50%, dependendo da origem dos bens.

