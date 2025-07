Trump chama presidente do Fed de 'estúpido' por manter taxas de juros inalteradas

O presidente americano, Donald Trump, criticou nesta quinta-feira (31) o chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, chamando-o de "estúpido" por manter as taxas de juros inalteradas em vez de reduzi-las, após a reunião do Banco Central dos Estados Unidos.

"Jerome 'Tarde Demais' Powell fez isso de novo!", escreveu Trump em sua rede Truth Social, usando o apelido depreciativo que costuma dirigir ao presidente do Fed.

Ao anunciar sua decisão na quarta-feira, o Fed indicou que o crescimento dos Estados Unidos desacelerou no primeiro semestre de 2025, mas o mercado de trabalho permanece sólido, com uma taxa de desemprego baixa.

No entanto, indicou que "a incerteza sobre o panorama da economia permanece alta", enquanto a inflação também está um tanto elevada.

"Ainda estamos longe de ver como as coisas se estabilizam", expressou Powell na quarta-feira, em momentos em que a incerteza sobre as perspectivas econômicas e inflacionárias aumenta devido às tarifas que Trump imporá a partir de sexta-feira aos parceiros comerciais dos Estados Unidos.

"Ele está ATRASADO DEMAIS e, na verdade, IRRITADO DEMAIS, ESTÚPIDO DEMAIS e POLÍTICO DEMAIS para ter o trabalho de presidente do Fed", acrescentou Trump em sua mensagem.

Há meses, Trump critica Powell por suas decisões sobre as taxas de referência, o que tem alimentado especulações de que o presidente poderia demiti-lo ou pressionar sua renúncia antes do fim de seu mandato em maio de 2026.

"Acredito que ter um banco central independente tem sido um arranjo institucional que serviu ao interesse público", defendeu Powell diante dos jornalistas após a decisão do Fed.

