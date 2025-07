Nova Zelândia recua e autoriza exploração de hidrocarbonetos no mar

O Parlamento da Nova Zelândia decidiu, nesta quinta-feira (31), autorizar a extração de gás e petróleo no mar, anulando assim uma proibição decretada pelo Executivo de Jacinda Ardern, que governou entre 2017 e 2023.

O projeto de lei aprovado pelo Parlamento foi muito criticado pelas organizações ambientalistas.

O ministro de Energia e Recursos Naturais, Shane Jones, afirmou que as novas leis incentivarão o investimento na exploração de campos petrolíferos e mitigarão os problemas de abastecimento de energia durante o inverno.

"A proibição da exploração de 2018, que foi um fracasso, agravou a escassez do nosso abastecimento nacional de gás, ao impedir novos investimentos", declarou o ministro em um comunicado, no qual se referiu à mudança climática como uma "grande histeria".

A proibição da exploração de hidrocarbonetos no mar foi "a pior decisão sobre energia e recursos naturais" na história do país, disse Jones, do partido nacionalista Nova Zelândia Primeiro, que integra um governo de coalizão com o Partido Nacional e o ACT, duas formações conservadoras.

"Não vamos [...] minar a produtividade da nossa economia impedindo o acesso às energias fósseis", acrescentou.

Em 2018, a então primeira-ministra Jacinda Ardern, de centro-esquerda, afirmou que queria "enfrentar a mudança climática e criar um futuro limpo, verde e sustentável para a Nova Zelândia".

No mesmo ano, Jones era ministro no gabinete de Ardern e votou a favor da proibição da exploração de hidrocarbonetos no mar.

No entanto, recentemente, ele chamou a ex-premiê, atualmente professora na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, de "fugitiva política".

- "Arcaico" -

O governo buscava aprovar o texto no final de 2024, mas sua adoção foi adiada várias vezes. Nesta quinta-feira, foi autorizado por 68 votos a favor e 54 contra. Todos os partidos da oposição o rejeitaram.

Steve Abel, deputado do partido Verde, criticou um governo "arcaico".

"É extraordinário que, anos depois, estejamos voltando à exploração de gás e petróleo, depois que nossa nação foi elogiada no mundo inteiro por sua visão", declarou.

Jacinda Ardern governou em coalizão com os Verdes e alertou para a "emergência climática".

Desde seu mandato, os preços da energia aumentaram mais de 10%, apesar do consumo de eletricidade ter diminuído.

A Transpower, empresa pública que administra a rede elétrica, alertou em maio que, devido ao fornecimento de energia limitado, poderiam ocorrer cortes de eletricidade durante o inverno.

As energias solar e eólica não estão se desenvolvendo suficientemente rápido para dar vazão à queda no abastecimento de gás, segundo a empresa.

No entanto, o governo indicou que as novas explorações marítimas provavelmente não trarão um aumento no abastecimento de gás e petróleo em um período de 10 anos.

bes/cgo/vmt/jvb/zm/yr/aa