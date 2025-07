Wall Street fica estagnada após declarações do presidente do Fed

A Bolsa de Valores de Nova York ficou estagnada nesta quarta-feira (30), influenciada pelas declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, que reduziram as expectativas de uma redução dos juros na próxima reunião da instituição em setembro.

Após um pregão positivo no geral, o índice Dow Jones caiu 0,38% e o S&P 500, 0,12%. Apenas o Nasdaq fechou em alta (+0,15 %).

"Powell mostrou-se mais firme do que os mercados esperavam", disse à AFP Angelo Kourkafas, analista da empresa de serviços financeiros Edward Jones.

Segundo o presidente do Fed, ainda há muita incerteza em relação às repercussões das novas tarifas impostas pelo governo de Donald Trump aos produtos que entram nos Estados Unidos.

"Ainda estamos longe de ver como as coisas vão acabar", apesar de um "período muito dinâmico", declarou Powell após a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Fed.

Como se previa, o Fed manteve hoje, pela quinta vez consecutiva, as taxas de juros na mesma faixa estabelecida em dezembro do ano passado, entre 4,25% e 4,50%.

Embora a maioria dos analistas antecipasse um corte dos juros na próxima reunião do FOMC em setembro, agora eles estão mais cautelosos.

Dos 12 membros do FOMC, dois votaram contra a manutenção das taxas. Uma oposição assim não era vista em mais de 30 anos.

"No entanto, a maioria do comitê continua voltando à atitude de esperar e ver", disse Kourkafas.

No mercado de renda fixa, o rendimento dos títulos do Tesouro americano com vencimento em dois anos, o mais sensível às mudanças na política monetária, caiu para 3,87%, após registrar 3,93% no fechamento da terça-feira.

Por sua vez, o rendimento dos papéis com vencimento em dez anos subiu para 4,37%, contra 4,32% de ontem.

No início do pregão, Wall Street mostrou-se entusiasmada com a publicação de dados segundo os quais a economia americana está mais saudável do que se previa: o PIB cresceu 3% no segundo trimestre, em estimativa anual, quando os analistas do MarketWatch estimavam um aumento de 2,3%.

O relatório mensal sobre emprego ADP e Stanford Lab, também publicado nesta quarta, registrou a criação de 104 mil postos de trabalho em julho no setor privado, superando os 76 mil antecipados pelos analistas.

No mercado de ações, a empresa de aluguel de automóveis Avis despencou 15,41%, enquanto a gigante farmacêutica Novo Nordisk continuou sua queda (-7,25%), assim como o grupo alimentício Mondelez International, que recuou 6,61%, apesar de um aumento significativo das vendas no segundo trimestre.

Por outro lado, a fabricante de motocicletas Harley Davidson (+13,38%) se beneficiou com o anúncio de uma aliança entre a sua divisão financeira e os fundos de investimento KKR e Pimco.

Após o fechamento de Wall Street, as ações da Meta subiam mais de 10% nas bolsas eletrônicas. O grupo registrou lucro líquido de 18,34 bilhões de dólares (R$ 103,7 bilhões), uma elevação de 36%, graças, sobretudo, ao aumento nos preços de publicidade.

