O tom que Mauro Vieira vai usar em pronunciamento em Washington

No pronunciamento que fará daqui a pouco, em Washington, Mauro Vieira vai dizer que aceita negociar termos comerciais com os Estados Unidos, mas não soberania.

Em tom sereno, de diálogo, o chanceler do governo Lula vai reforçar a disposição em tratar sobre o tarifaço de Donald Trump, mas que a independência do Judiciário brasileiro é inegociável — assim como a do Judiciário americano.

As declarações estarão, portanto, alinhadas à entrevista que Lula concedeu ao New York Times, publicada nesta quarta-feira, 30.

Vieira também dirá que o Brasil se permitirá seguir avaliando medidas equivalentes às aplicadas pelos EUA, em reciprocidade.