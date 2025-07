De Paul chega ao Inter Miami motivado para 'jogar com o melhor do mundo'

O mais novo reforço do Inter Miami, o argentino Rodrigo De Paul, recebeu sua autorização de trabalho nos Estados Unidos e foi relacionado pelo técnico Javier Mascherano para a partida desta quarta-feira (30) contra o Atlas, do México, pela primeira rodada da Leagues Cup.

"A animação que me trouxe aqui era de competir, ganhar títulos e jogar com o melhor do mundo", disse o jogador em entrevista à mídia digital do Inter Miami. "É um clube que está se desenvolvendo para ser grande e ter muita história".

De Paul, de 31 anos, campeão do mundo pela Argentina na Copa do Catar-2022, marcou presença na partida do Inter Miami contra o FC Cincinnati no fim de semana, em que foi apresentado para sua nova torcida.

Nas horas que antecederam a partida de estreia na Leagues Cup de 2025, Mascherano anunciou que, se a documentação necessária fosse recebida, o ex-meio-campista do Atlético de Madrid seria incluído na lista de relacionados.

"Vencer todos os jogos que disputarmos é o meu sonho desde o primeiro dia", disse 'El Motorcito'. "O Leo é meu amigo e conversamos muito, mas desde que começamos a conversar, este é o sonho. Quero acompanhar o Leo para ganhar todos os títulos que disputarmos. Acho que é possível".

"Há uma exigência aqui, começando pelo maior de todos, que decidiu vir para o Inter Miami. Temos que ser campeões e cometer poucos erros".

Referindo-se ao crescimento da liga norte-americana, De Paul destacou a chegada de Lionel Messi em 2023 e a participação do Inter Miami na última Copa do Mundo de Clubes, que foi disputada de junho a julho deste ano nos Estados Unidos, onde o time da Flórida chegou às oitavas de final.

Após a partida contra o Atlas, o Inter Miami encerrará a fase de grupos enfrentando o Necaxa neste fim de semana e, em seguida, o Pumas, do goleiro costarriquenho Keylor Navas.

