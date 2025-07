PF cumpre mandado na sede da CBF em investigação sobre crime eleitoral

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandado de busca e apreensão na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (30), em investigação que envolve o presidente da entidade, Samir Xaud, sobre crimes eleitorais em Roraima, estado do dirigente.

A CBF confirmou a operação em comunicado, mas ressaltou que o caso "não tem qualquer relação com a CBF ou futebol brasileiro e que o presidente da entidade, Samir Xaud, não é o centro das apurações".

Segundo o texto, a polícia foi à sede da confederação no início da manhã desta quarta-feira para "uma investigação determinada pela Justiça Eleitoral de Roraima".

"Nenhum equipamento ou material foi levado pelos agentes", acrescentou a entidade.

Por sua vez, a PF anunciou que cumpriu "dez mandados de busca e apreensão em Roraima e no Rio de Janeiro" por "supostos crimes eleitorais" que teriam ocorrido nas eleições municipais de 2024 no estado da região Norte.

A investigação foi aberta "em setembro de 2024, após a apreensão de R$ 500 mil", às vésperas das eleições de outubro.

A polícia não explicou os motivos pelos quais Xaud foi envolvido na operação, que também teve como alvo deputada federal Helena da Asatur (MDB-RR) e seu marido, o empresário Renildo Lima, segundo a imprensa.

Em setembro do ano passado, Lima foi detido no momento da apreensão dos R$ 500 mil em Boa Vista. Ele carregava uma parte do dinheiro escondida na cueca.

Samir Xaud, de 41 anos, assumiu a presidência da CBF no final de maio, após a destituição de seu antecessor, Ednaldo Rodrigues.

A chegada de Xaud ao cargo aconteceu dias antes de o técnico italiano Carlo Ancelotti assumir a Seleção Brasileira, enquanto a CBF atravessava uma grave crise institucional.

O dirigente foi candidato a deputado federal por Roraima em 2022, mas não foi eleito. Seu pai, Zeca Xaud, foi presidente por mais de 40 anos da Federação Roraimense de Futebol (FRF).

"O presidente Samir Xaud permanece tranquilo e à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários", concluiu a CBF em seu comunicado.

