Queda de avião militar com indígenas yanomami deixa 7 mortos na Venezuela

Sete pessoas morreram na queda de um avião militar da Venezuela nesta quarta-feira (30), durante um voo com destino a um assentamento indígena na região amazônica, informou o Ministério da Defesa venezuelano.

Três pessoas sobreviveram, incluindo o comandante da aeronave. Entre os passageiros estavam indígenas yanomami.

O Cessna C-208B caiu 14 quilômetros ao leste do aeroporto que serve Puerto Ayacucho, capital do estado do Amazonas (sul da Venezuela).

A aeronave "realizava uma missão para transportar pessoal do povo indígena yanomami para a cidade de Parima B", no extremo leste do estado, bem próximo à fronteira com o Brasil, segundo um comunicado oficial.

"A aeronave deveria retornar com material e equipamentos" utilizados nas eleições para prefeito do último domingo.

As autoridades abriram uma investigação sobre o acidente. O governo informou as mortes do copiloto da aeronave e de outras seis pessoas, sem identificar se todas eram yanomami.

A aeronave pertencia ao 9º Grupo de Aviação, que se concentra em atender comunidades indígenas na região.

Outra aeronave C-208B do 9º Grupo caiu em novembro de 2022 durante um voo de treinamento. Cinco policiais morreram.

jt/dg/aa