Peru fecha 65 portos por alerta de tsunami

O Peru fechou 65 de seus 121 portos após um alerta de tsunami emitido por um terremoto de magnitude 8,8 na costa leste da Rússia, no Pacífico Norte, informou o Centro Nacional de Operações de Emergência (Coen).

A Marinha recomendou a suspensão das atividades portuárias e pesqueiras e pediu à população que não entrasse no mar.

O Coen informou que as primeiras ondas chegarão a Puerto La Cruz, na região de Tumbes, na fronteira com o Equador, nesta quarta-feira, às 10h10, horário local (12h10 de Brasília).

"A altura das ondas na costa peruana deve ficar entre 1 e 2,31 metros, após o alerta de tsunami", disse ele.

O presidente do Instituto Geofísico Peruano (IGP), Hernando Tavera, afirmou à AFP que "estima-se que o tsunami chegue na manhã desta quarta-feira com ondas que não devem ultrapassar os três metros de altura na costa peruana".

Um terremoto de magnitude 8,8, o mais forte na região em quase 73 anos, atingiu áreas perto da Península de Kamchatka, na Rússia, provocando tsunamis na Rússia e no Japão nesta quarta-feira e disparando alertas em quase todos os países com litoral no Pacífico.

cm/nn/aa