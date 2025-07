Vulcão entra em erupção no extremo oriente da Rússia após terremoto

O vulcão Klyuchevskoi, localizado no extremo oriente da Rússia, entrou em erupção nesta quarta-feira (30), horas após o terremoto que provocou evacuações e alertas de tsunami na costa do Pacífico, informou o Serviço Geofísico russo.

"O Klyuchevskoi está em erupção neste momento", informou o serviço no Telegram, onde publicou fotos de uma erupção alaranjada no topo do vulcão e acrescentou que "lava incandescente é vista fluindo pela encosta oeste".

