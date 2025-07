Brasil goleia Uruguai (5-1) e vai enfrentar Colômbia na final da Copa América feminina

O Brasil goleou o Uruguai por 5 a 1 nesta terça-feira (29), em Quito, no Equador, e garantiu sua vaga na final da Copa América feminina, onde buscará seu nono título.

A seleção canarinho vai enfrentar a Colômbia no sábado valendo o título, numa reedição da final de 2022. Uruguai e Argentina disputarão o terceiro lugar um dia antes.

Amanda Gutierrez marcou aos 11 e 65 minutos, Gio Garbelini aos 13, a veterana Marta fez o seu de pênalti aos 27 e Dudinha fechou o placar aos 86. Um gol contra de Isa Hass (51') foi o de honra para as uruguaias.

A vitória também classifica a seleção comandada pelo técnico Arthur Elias para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, enquanto a 'Celeste' garantiu uma vaga nos Jogos Pan-Americanos de Lima de 2027.

Após um início forte para as uruguaias, o Brasil assumiu o controle da partida no Estádio Rodrigo Paz Delgado, na zona norte da capital equatoriana, vencendo sem dificuldades após descobrir uma fragilidade no lado direito.

Um lateral resultou em um passe de Marta, que teve sua melhor atuação até aqui no torneio, com uma assistência e um gol, permitindo que Amanda cabeceasse para a rede da goleira Agustina Miranda, que quase não se mexeu.

Ainda sem digerir esse primeiro gol, o Uruguai voltou a sofrer dois minutos depois. Gio finalizou um passe de Fátima Dutra e ampliou para 2 a 0.

A essa altura, a defesa uruguaia, que começou bem posicionada, já estava completamente desmantelada.

- Chuva de gols -

Em outro ataque, a uruguaia Daiana Farías cometeu uma falta em Isa Haas e o pênalti foi marcado.

Com um chute no canto esquerdo de Miranda, Marta marcou seu primeiro gol nesta Copa América.

A 'Celeste', que entrou em campo determinada a causar impacto após terminar em segundo lugar no Grupo A, atrás da Argentina, havia desmoronado.

As uruguaias conseguiram diminuir no início do segundo tempo (51') com um gol contra de Isa Haas, que falhou ao afastar um escanteio cobrado por Stephanie Lacoste.

Com o esquema 3-4-1-2, a seleção brasileira dominou a posse de bola e impôs seu jogo, que permitiu que liderasse o Grupo B à frente de sua adversária da final, a Colômbia de Linda Caicedo.

A equipe pressionou de forma inteligente e abriu 4 a 1 aos 65 minutos, graças a uma cobrança de falta espetacular de Amanda Gutierrez, que marcou duas vezes e ficou a um gol de igualar a artilheira do torneio, a jovem paraguaia Claudia Martínez (6 gols).

Aos 86 minutos a decisiva Dudinha fez o quinto ao completar um cruzamento de Duda Sampaio com um chute de pé direito.

- De novo contra a Colômbia -

A seleção comandada por Arthur Elias, um dos técnicos mais bem-sucedidos do futebol feminino, está a um passo de confirmar seu amplo domínio na América do Sul.

Na Copa América, cuja primeira edição foi disputada em 1991, o Brasil só não conquistou o título em 2006, quando a Argentina foi campeã.

Na final de sábado, a seleção canarinho enfrentará a Colômbia, que derrotou a 'Albiceleste' por 5 a 4 nos pênaltis (0 a 0 no tempo regulamentar) na segunda-feira.

Brasileiras e colombianas repetirão a final da edição de 2022, realizada na Colômbia e na qual as visitantes venceram por 1 a 0.

A campeã sul-americana de 2025 enfrentará a Inglaterra, atual vencedora da Eurocopa Feminina, na 'Finalíssima' que será disputada no próximo ano.

