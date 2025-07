Trump 2.0 não tem problemas em fazer dinheiro extra

Donald Trump abandonou os poucos escrúpulos de seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos para ganhar um dinheiro extra e promove abertamente seus interesses econômicos privados.

Nesta terça-feira (29), inaugurou outro campo de golfe que leva seu nome na cidade de Balmedie, ao fim de uma visita de cinco dias à Escócia.

A cerimônia, com gaitas de foles, fogos de artifício e uma música da campanha eleitoral de Trump — "YMCA" do Village People — foi transmitida ao vivo pelo canal da Casa Branca no YouTube.

Trump acompanhou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em um passeio pelo campo de golfe na segunda-feira.

No dia seguinte, recebeu o primeiro-ministro da Escócia, John Swinney, que gerou controvérsia ao conceder subsídios para a realização de um torneio de golfe na propriedade de Trump.

- 'Profundamente preocupante' -

"Tudo isso dá a impressão de que governos estrangeiros pagam ou prestigiam os negócios de Donald Trump em aparentes tentativas de agradá-lo e obter um tratamento melhor em questões políticas importantes, incluindo acordos comerciais", declarou Noah Bookbinder, diretor da ONG Cidadãos pela Responsabilidade e Ética em Washington (CREW).

É "profundamente preocupante" que a diplomacia dos Estados Unidos possa ser guiada pelos interesses financeiros da família Trump, acrescentou.

Um funcionário da Casa Branca negou qualquer irregularidade na estadia de Trump na Escócia, apontando que os bens do presidente estão em um fideicomisso administrado por seus filhos.

Entre aplausos, o presidente de 79 anos saiu nesta terça-feira para jogar no novo campo de golfe com seu filho Eric, que dirigiu o projeto.

"Queríamos que este fosse o melhor campo de 36 buracos do mundo. E não há dúvida de que conseguimos", afirmou Eric Trump.

Um jornalista perguntou a Trump se isso constituía um conflito de interesses com seu cargo de presidente.

"Não ouvi nada disso", respondeu Trump, e imediatamente mudou de assunto.

Eric e Donald Trump Jr., que também esteve presente na inauguração, são vice-presidentes-executivos da Trump Organization, conglomerado que administra uma ampla gama de propriedades e outros ativos.

Durante sua visita à Escócia, Trump também recebeu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em outro de seus resorts de golfe, na cidade de Turnberry.

- Criptomoedas -

A família Trump possui mais de uma dezena de luxuosos resorts de golfe que podem sediar festas e torneios.

Os Trump esperam que, algum dia, o Aberto Britânico seja jogado em sua propriedade em Turnberry.

Os filhos de Trump estão envolvidos em vários negócios, abertamente incentivados por seu pai da Casa Branca, apesar de ele não os dirigir.

O governo do republicano promoveu criptomoedas que inflaram a riqueza de Trump, muito criticado por organizar um jantar privado em abril para os 25 principais detentores de $TRUMP, um produto cripto associado a ele e chamado de "meme coin".

Ele promoveu esse produto em sua plataforma Truth Social, que faz parte da empresa Trump Media.

- 'Cofundador emérito' -

A esposa de Trump, Melania, também está envolvida em iniciativas lucrativas, como um documentário produzido pela Amazon.

O presidente e Steve Witkoff, seu enviado para Rússia e Oriente Médio, estão ligados por meio de suas famílias a uma empresa de criptomoedas chamada World Liberty Financial.

Esta empresa, cujo site afirma que Trump é cofundador emérito, recebeu críticas por uma transação recente com uma companhia em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Durante um giro pelo Oriente Médio, Trump atendeu a uma solicitação das autoridades emiradenses para poder comprar eletrônicos de ponta dos Estados Unidos.

Na mesma viagem, Trump aceitou receber um avião Boeing como presente do Catar para os Estados Unidos, algo que os democratas consideram um flagrante conflito de interesses.

Durante o seu primeiro mandato, a Trump Organization declarou uma moratória sobre investimentos com empresas privadas em outros países. Desta vez, não se abstém.

