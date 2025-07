Sorteio da Copa do Mundo de 2026 será em dezembro em Las Vegas

Las Vegas vai sediar o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 no dia 5 de dezembro, com a arena de música e entretenimento The Sphere sendo considerada a favorita para receber o evento, de acordo com diversas reportagens publicadas nesta terça-feira (29).

A ESPN e a TUDN México informaram que Las Vegas, no estado de Nevada, foi escolhida para o sorteio da primeira Copa do Mundo com 48 seleções, organizada pelos Estados Unidos, Canadá e México. Serão sorteados um total de 12 grupos de quatro países cada.

A Fifa não confirmou essas informações até o momento.

Quando os Estados Unidos sediaram a Copa do Mundo de 1994, a cerimônia do sorteio também ocorreu na 'Cidade do Pecado'.

A reportagem da ESPN observa que a The Sphere é considerada a favorita para sediar o sorteio. O local, com 17.500 lugares, foi inaugurado em 2023 e conta com um telão de 54 mil metros quadrados.

Para a Copa do Mundo de 1994, o sorteio foi realizado em Las Vegas, embora a cidade não tenha sido sede de nenhuma partida naquele ano, uma situação que também acontecerá na edição de 2026 do torneio.

