Venus Williams vai competir nas duplas mistas no US Open

A americana Venus Williams, que retornou às quadras na semana passada após mais de um ano afastada do tênis profissional, competirá ao lado do compatriota Reilly Opelka nas duplas mistas do US Open.

Williams, sete vezes campeã de simples do Grand Slam que fez 45 anos no mês passado, e Opelka fazem parte das 14 equipes designadas nesta terça-feira (29) pela Associação de Tênis dos Estados Unidos para o torneio reformulado, que será realizado nos dias 19 e 20 de agosto.

A irmã mais velha das Williams venceu sua primeira partida de simples e duplas em 16 meses no torneio de Washington na semana passada, em sua primeira competição de WTA desde o Aberto de Miami de 2024.

Ela também deve receber um 'wild card' para o WTA 1000 do próximo mês em Cincinnati e também poderá solicitar outro convite para o torneio de simples do US Open. Esses 'wild cards' devem ser anunciados em cerca de duas semanas.

A equipe vencedora de duplas mistas do US Open receberá US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões).

Oito duplas entraram diretamente na chave por meio da classificação combinada de simples, incluindo o italiano Jannik Sinner — atual campeão do US Open, Wimbledon e Australian Open — e a americana Emma Navarro.

Outras duplas que entraram no torneio foram o britânico Jack Draper e a espanhola Paula Badosa; o alemão Alexander Zverev e a suíça Belinda Bencic; o americano Taylor Fritz e a cazaque Elena Rybakina; e o dinamarquês Holger Rune e a americana Amanda Anisimova.

Também foram selecionados o vencedor do US Open de 2021, Daniil Medvedev, e sua compatriota Mirra Andreeva; os americanos Jessica Pegula e Tommy Paul; e a polonesa Iga Swiatek e o norueguês Casper Ruud.

Outras duplas convidadas incluem o espanhol cinco vezes campeão de simples do Grand Slam, Carlos Alcaraz, número dois do mundo, e a britânica Emma Raducanu; os americanos Madison Keys e Frances Tiafoe; e a número um do mundo em duplas, Taylor Townsend, e seu compatriota Ben Shelton.

Além deles, também estarão presentes os italianos Sara Errani e Andrea Vavassori, e dos sérvios Olga Danilovic e Novak Djokovic, vencedor de 24 torneios de Grand Slam de simples.

As outras duas duplas que receberão 'wild cards' serão anunciadas posteriormente.

