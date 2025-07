Repetidas ameaças de Trump contra Rússia fazem petróleo subir

Os preços do petróleo tiveram um forte aumento nesta terça-feira (29), impulsionados pelas repetidas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de endurecer as sanções contra a Rússia por não pôr fim a mais de três anos de guerra na Ucrânia.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro subiu 3,53%, a 72,51 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, para entrega no mesmo mês, avançou 3,75%, a 69,21 dólares.

O petróleo prolongou sua alta de segunda-feira depois que Trump encurtou o prazo para que o presidente russo, Vladimir Putin, encerre sua guerra na Ucrânia para 7 ou 9 de agosto, caso contrário aplicará medidas punitivas.

Após dar um ultimato de 50 dias a Putin, Trump disse nesta terça-feira que considera tomar medidas indiretas contra o comércio russo. O republicano falou em impor tarifas de 100% às importações de países que compram produtos da Rússia, especialmente hidrocarbonetos, para atingir sua economia.

"Se Trump ameaça agora sancionar um país, este poderia estar mais inclinado a reduzir ao menos suas compras de petróleo russo", disse à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

As ameaças dos Estados Unidos somam-se "às sanções da União Europeia contra não apenas as compras de petróleo bruto russo, mas também os produtos refinados derivados do petróleo russo", destacou o analista, ao apontar que "isso tem um impacto nas refinarias da China, Índia e Turquia".

"A China tem importado uma média de 1,99 milhão de barris por dia de petróleo bruto russo" e a Índia aproximadamente "1,75 milhão de barris por dia" desde o início do ano, segundo especialistas do ING.

Os analistas, no entanto, expressaram dúvidas sobre a aplicação dessas sanções do modo como estão formuladas.

Essas medidas "provocariam um aumento significativo no preço do petróleo bruto, que repercute no consumidor na forma de um aumento do preço da gasolina, uma situação política que Donald Trump não deseja que ocorra", explicou Lipow.

