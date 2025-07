China e EUA 'continuarão trabalhando' para prorrogar sua trégua tarifária

Os Estados Unidos e a China "continuarão trabalhando" para obter uma extensão de sua trégua tarifária, disse o representante de comércio internacional da China nesta terça-feira (29), segundo a agência de notícias estatal Xinhua.

Os comentários de Li Chenggang foram feitos após negociações com delegados americanos, incluindo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na Suécia. Ele acrescentou que as conversas foram "francas, profundas e construtivas", informou a Xinhua.

